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ТАСС

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Командир Заряд рассказал об уничтожении 17 БПЛА ВСУ за сутки

Командир Заряд рассказал об уничтожении 17 БПЛА ВСУ за сутки

КУРСК, 29 августа. /ТАСС/. Расчеты мобильных огневых групп (МОГ) и дроны-перехватчики "Лис" группировки войск "Север" уничтожили за сутки 17 БПЛА Вооруженных сил Украины.

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