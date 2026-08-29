Командир Заряд рассказал об уничтожении 17 БПЛА ВСУ за сутки

КУРСК, 29 августа. /ТАСС/. Расчеты мобильных огневых групп (МОГ) и дроны-перехватчики "Лис" группировки войск "Север" уничтожили за сутки 17 БПЛА Вооруженных сил Украины.
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