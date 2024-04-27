«Такое везение бывает раз в жизни»: Купил хороший Фольксваген по цене старых Жигулей. Показываю свою обновку за 150 тысяч рублей

Совсем недавно я жаловался на то, что сейчас катастрофически сложно найти более или менее нормальный вариант для разбора, как мне предложили просто идеальный для моего дела вариант — Фольксваген Поло 2013 года выпуска, который мне обошёлся всего лишь в 150 000 рублей.