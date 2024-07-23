Дети молдавских дипломатов не будут получать ежемесячное пособие в 500 евро

Проект внесения поправок в закон о дипломатической службе, предусматривавший, что дети молдавских дипломатов будут получать ежемесячное пособие, будет приостановлен или снят с повестки дня парламента Молдовы.
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