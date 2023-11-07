Подоляка: Если перестать заниматься самообманом, можно победить быстрее

4 ноября ВСУ нанесли удар по заводу «Залив» в Керчи и повредили МРК «Аскольд» (проект 22800 «Каракурт», носитель «Калибров» и «Ониксов») при помощи франко-британской малозаметной крылатой ракеты SCALP-EG/Storm Shadow, который стоял у причальной стенки и должен был до конца года пополнить состав Черноморского флота ВМФ РФ.