Нанесены ракетные удары по военным объектам в Харьковской и Николаевской областях

Российские вооружённые силы продолжают использование высокоточного оружия различного базирования (наземного, морского, воздушного) для нанесения ударов по военным объектам Украины.
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