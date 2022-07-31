Военное обозрение

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Нанесены ракетные удары по военным объектам в Харьковской и Николаевской областях

Нанесены ракетные удары по военным объектам в Харьковской и Николаевской областях

Российские вооружённые силы продолжают использование высокоточного оружия различного базирования (наземного, морского, воздушного) для нанесения ударов по военным объектам Украины.

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