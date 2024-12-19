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Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А для чего печать всякую подобную хрень? Модераторы? Вы что творите?Goldbergs Renewed...

The Acolyte: Cancelled Star Wars Series Didn’t Perform Well Enough to Justify Cost, Says Disney Exec

The Acolyte: Cancelled Star Wars Series Didn’t Perform Well Enough to Justify Cost, Says Disney Exec

The Disney brass was “happy” enough with how The Acolyte performed this summer, but the live-action Star Wars series’ “cost structure” ultimately dictated its cancellation after one season, an exec has shared with Vulture.

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