The Acolyte: Cancelled Star Wars Series Didn’t Perform Well Enough to Justify Cost, Says Disney Exec

The Disney brass was “happy” enough with how The Acolyte performed this summer, but the live-action Star Wars series’ “cost structure” ultimately dictated its cancellation after one season, an exec has shared with Vulture.
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