В челябинском городе открыли посвященную бойцам СВО стелу. Фото

В Юрюзани (Челябинская область) открыли стелу, посвященную погибшим на спецоперации воинам. Как URA.RU рассказала активист и депутат Катав-Ивановского района Екатерина Куликова, все вопросы в ходе строительства обсуждали с близкими бойцов.
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