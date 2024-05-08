В челябинском городе открыли посвященную бойцам СВО стелу. Фото

В Юрюзани (Челябинская область) открыли стелу, посвященную погибшим на спецоперации воинам. Как URA.RU рассказала активист и депутат Катав-Ивановского района Екатерина Куликова, все вопросы в ходе строительства обсуждали с близкими бойцов.