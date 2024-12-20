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Набиуллина объяснила, как ЦБ будет бороться с ипотечными схемами

Набиуллина объяснила, как ЦБ будет бороться с ипотечными схемами

Введение ипотечного стандарта поможет избавиться от ипотечных схем от застройщиков, когда покупателей заманивают низкими ставками и платежами, а потом ставки резко повышаются, рассказала глава ЦБ Банк России вводит новое регулирование для борьбы с ипотечными схемами от застройщиков, при которых покупателей новостроек заманивают низкими платежами, а потом они резко повышаются.

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