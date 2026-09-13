Цены на сахар в России зависят от доллара. Как объяснить это сумасшествие? Как отметил руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов, наша страна уже который год находится под санкциями Запада, но мы почему-то до сих пор ориентируемся на мировые биржи, которые находятся в США и Лондоне.