Цены на сахар в России зависят от доллара. Как объяснить это сумасшествие? Как отметил руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов, наша страна уже который год находится под санкциями Запада, но мы почему-то до сих пор ориентируемся на мировые биржи, которые находятся в США и Лондоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Мы проигрываем т...
- "Мы проигрываем т...
- Карни объявил тра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым