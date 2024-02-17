В Казани пешеход хотела пропустить машину, но случайно поскользнулся и упал под колеса

17 февраля на Кул Гали произошло ДТП с пострадавшей. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. Водитель Toyota заезжала во двор, когда женщина, стоявшая на обочине дороги, пыталась пропустить машину.
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