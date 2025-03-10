Аналитик Меркурис объяснил, почему Зеленского не пригласили на переговоры с США

ЛОНДОН, 10 марта, ФедералПресс. В ходе предстоящих переговоров между США и Украиной не будет присутствовать Владимир Зеленский, так как он не стремится к заключению мира, сообщил Александр Меркурис, британский аналитик, в своем видео на YouTube.
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