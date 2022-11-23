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Бельгия возглавила группу F c 3 очками, у Хорватии и Марокко по 1 баллу, Канада – последняя

Сборная Бельгии стала единоличным лидером группы F на ЧМ-2022. Команда Роберто Мартинеса одержала победу над Канадой (1:0) и набрала 3 очка – больше всех.

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