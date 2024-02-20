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Путин и Шойгу публично обсудили освобождение Авдеевки и оперативную обстановку

Путин и Шойгу публично обсудили освобождение Авдеевки и оперативную обстановку

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину сложившуюся в ходе СВО оперативную обстановку на Авдеевском направлении и привел детали продолжающейся наступательной операции в данной местности.

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