Ольга Славгородская: Мой заместитель Александр Березнев посетил ГАУ РК «Евпаторийское лесное хозяйство» с рабочим визитом

Мой заместитель Александр Березнев посетил ГАУ РК «Евпаторийское лесное хозяйство» с рабочим визитомВ ходе встречи Александр Березнев обсудил с трудовым коллективом вопросы эффективного расходования бюджетных средств.
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