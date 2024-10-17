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Ольга Славгородская: Мой заместитель Александр Березнев посетил ГАУ РК «Евпаторийское лесное хозяйство» с рабочим визитом

Ольга Славгородская: Мой заместитель Александр Березнев посетил ГАУ РК «Евпаторийское лесное хозяйство» с рабочим визитом

Мой заместитель Александр Березнев посетил ГАУ РК «Евпаторийское лесное хозяйство» с рабочим визитомВ ходе встречи Александр Березнев обсудил с трудовым коллективом вопросы эффективного расходования бюджетных средств.

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