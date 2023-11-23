В Омске оперативники наркоконтроля задержали иностранку – оптового наркокурьера, использовавшую для конспирации спаниеля

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали гражданку одной из азиатских стран, работавшую межрегиональным оптовым наркокурьером.
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