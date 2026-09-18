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Крымская газета

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Куда сходить и что посмотреть с 18 по 24 сентября в Крыму

Куда сходить и что посмотреть с 18 по 24 сентября в Крыму

ТЕАТРЫ Симферополь «Ромео и Джульетта» 12+ Государственный академический музыкальный театр РК 19 сентября, 18:30 Печальная повесть о 14-летней Джульетте и юном Ромео, страстно полюбивших друг друга «наперекор звёздам», о вражде феодальных кланов Монтекки и Капулетти, согласии Джульетты пойти по единственному пути, указанному ей монахом Лоренцо, и выпить снадобье, чтобы защитить свою любовь, волнуют зрителей всех времён и народов.

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