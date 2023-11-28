Российские войска выбили противника из насосной станции в 1,5 км восточнее АКХЗ

Российская армия пресекает активность врага по всей линии боевого соприкосновения, одновременно продолжая развивать наступление на нескольких направлениях.
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