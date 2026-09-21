В России почти на 40% замедлилось закрытие микрофинансовых организаций

Число действующих микрофинансовых организаций в России впервые с 2022 года начало расти: к 1 сентября 2026 года их количество достигло 767 — на 10,5% больше, чем годом ранее.
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