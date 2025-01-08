Стратегический разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE 12, отработал вблизи Ленинградской и Псковской областей.
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Стратегический разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE 12, отработал вблизи Ленинградской и Псковской областей.
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