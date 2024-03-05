Юрий Кот Тематические вечеринки в клубе, несмотря на решение суда о закрытии: приграничный Курск и его «Убежище Не так давно писал статью о клубе "Убежище 13" в городе Курске, который находится в противорадиационном укрытии.
В "Голос" вдруг явилась Инстасамка "Но за деньги - да". И была жуть
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Пахотин
Не инстасамка, а инстасука!!!
Ответить
58 мин.
Владимир Андрианов
Нечего удивительного, что ЭТО "поет", мало ли у нас безголосых, начиная с Орбакайте, страшно то, что её слушают сотни тысяч. Наверное, в воспитании и образовании что-то идет не так.
Ответить
47 мин.
vladimir vedenkin
А кто назначает, контролирует, управляет этими "специальными органами Власти"???
Ответить
20 мин.
Свежие комментарии