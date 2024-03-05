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В "Голос" вдруг явилась Инстасамка "Но за деньги - да". И была жуть

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Комментарии
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Анатолий Пахотин
Не инстасамка, а инстасука!!!
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58 мин.
Владимир Андрианов
Нечего удивительного, что ЭТО &quot;поет&quot;, мало ли у нас безголосых, начиная с Орбакайте, страшно то, что её слушают сотни тысяч. Наверное, в воспитании и образовании что-то идет не так.
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47 мин.
vladimir vedenkin
А кто назначает, контролирует, управляет этими &quot;специальными органами Власти&quot;???
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20 мин.

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