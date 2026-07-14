В Касимовском районе 47-летняя женщина порезала колеса машины мужа и угрожала его матери

Жертвой женщины едва не стала 73-летняя пенсионерка, в доме которой и произошел конфликт. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что москвичка, находящаяся в нетрезвом виде, также повредила колеса припаркованной машины мужа.
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