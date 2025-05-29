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В Санкт-Петербурге иностранцам запретят работать таксистами и курьерами

В Санкт-Петербурге иностранцам запретят работать таксистами и курьерами

  Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ, запрещающий иностранным гражданам работать курьерами и таксистами.

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Комментарии
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СК
Сергей Крюков
азеры там давно уже все гражданами стали...
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12 час.
Ивановна
Не уверена насчет курьеров, но таксистам определенно давно пора запретить это.
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12 час.
Виктор Борисов
Вот именно!!!   И  не только азеры  Все  это х...я   на постном  масле  вранье и очковтирательство
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12 час.
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