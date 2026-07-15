Как выбрать видеоняню

Если вы молодая мама, которая хочет всё успевать, то без помощников точно не обойтись. Видеоняня — это современный прибор, созданный специально для того, чтобы вы могли выполнять свои повседневные дела, не оставляя малыша без внимания.
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