Спецпосланник Трампа Келлог— Умерову: не говорите, что вы не явитесь на следующий раунд переговоров

Хотя Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс уже неоднократно заявляли, что могут выйти из переговорного процесса между Россией и Украиной по условиям завершения конфликта, одновременно подчеркивая, что не вмешиваются в него, американский лидер, похоже, пока что не намерен этого делать.