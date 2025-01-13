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Прогноз магнитных бурь на 14 января: как солнечная активность повлияет на здоровье и самочувствие

Прогноз магнитных бурь на 14 января: как солнечная активность повлияет на здоровье и самочувствие

Прогноз магнитных бурь на 14 января: как солнечная активность повлияет на здоровье и самочувствие Ирина ВальковаС каждым годом влияние космических явлений, таких как магнитные бури, всё чаще оказывается в центре внимания.

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