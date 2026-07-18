Защитник "Юты" Сергачев высказался о новом контракте Овечкина с "Вашингтоном"

Защитник "Юты Маммот" из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Михаил Сергачев признался, что не хотел спойлеров по ситуации с новым контрактом российского нападающего Александра Овечкина с "Вашингтон Кэпиталз".
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