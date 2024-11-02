Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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США оштрафовали GlobalFoundries за поставку чипов подсанкционной фирме Китая

США наложили штраф в размере 500 000 долларов на базирующуюся в Нью-Йорке компанию GlobalFoundries, являющуюся третьим по величине в мире производителем микросхем по контракту, за отправку продукции без получения соответствующего разрешения филиалу занесенного в черный список китайского производителя микросхем SMIC, пишет Reuters.

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