США оштрафовали GlobalFoundries за поставку чипов подсанкционной фирме Китая

США наложили штраф в размере 500 000 долларов на базирующуюся в Нью-Йорке компанию GlobalFoundries, являющуюся третьим по величине в мире производителем микросхем по контракту, за отправку продукции без получения соответствующего разрешения филиалу занесенного в черный список китайского производителя микросхем SMIC, пишет Reuters.