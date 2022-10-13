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В МВД сделали заявление о снижении скоростного режима

В МВД сделали заявление о снижении скоростного режима

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников заявил, что МВД РФ выступает против снижения скоростного режима на дорогах, скоростной режим надо, напротив, увеличивать, сообщает PRIMPRESS.

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