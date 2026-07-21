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Царьград

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Минобороны России: ПВО за ночь уничтожила 209 украинских дронов

Минобороны России: ПВО за ночь уничтожила 209 украинских дронов

Минобороны России сообщило об уничтожении 209 украинских дронов за ночь. Беспилотники были перехвачены над несколькими областями и краями, включая Московский регион, Крым, и акватории Азовского и Черного морей.

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