Минобороны России: ПВО за ночь уничтожила 209 украинских дронов

Минобороны России сообщило об уничтожении 209 украинских дронов за ночь. Беспилотники были перехвачены над несколькими областями и краями, включая Московский регион, Крым, и акватории Азовского и Черного морей.
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