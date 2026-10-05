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Царьград

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Учительница из Хакасии выиграла 1,8 млн рублей в лотерее

Учительница из Хакасии выиграла 1,8 млн рублей в лотерее

Учительница математики из Хакасии выиграла суперприз в лотерее «Трижды три». Анастасия загадала желание на падающую звезду незадолго до победы.

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