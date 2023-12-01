🤘Рок-кавер на песню «Мой мармеладный» от исполнителя из Феодосии Владимира @WalDStreeT999. Песня Кати Лель сейчас стала трендом на Западе «Отменённая» русская культура проявилась, где не ждали😃 Смотрите программу #ПЯТНИЦАВЕЧЕР сегодня в 20:00 на «Крым 24» 👉 Крым 24 | @tvcrimea24.