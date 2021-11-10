Китай призывает к созданию морского сообщества единой судьбы

Пекин, 9 ноября /Синьхуа/ -- Люди не должны быть разделены океанами, а должны быть более тесно объединены посредством океанов, чтобы построить морское сообщество единой судьбы, заявил во вторник член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.