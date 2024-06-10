Ямочный ремонт проведут на 71-й улице Братска в июне

В Братске продолжаются работы по ремонту ям на городских дорогах с 25 апреля, и по сегодняшний день. В порядок привели асфальт на проспекте Ленина, а также на улицах Обручева, Советская, Карла Маркса, Наймушина, Приморская, Юбилейная, Погодаева, Заводская, Центральная и Спортивная, сообщает пресс-служба администрации Братска.