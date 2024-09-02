6 октября казахи будут решать на референдуме, должна ли Россия строить им АЭС

Общенародный референдум по строительству АЭС в Казахстане пройдет 6 октября. Такое заявление сделал сегодня президент этой страны Касым-Жомарт Токаев в ходе своего традиционного послания народу в стенах парламента – Мажилиса.
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