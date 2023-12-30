Шизофрения России, которая рождается и умирает одновременно. России, которая либо восстанет из пепла обновленной, либо её окончательно добьют под гогот кучки уродцев.
Россия, которая либо восстанет из пепла обновленной, либо её окончательно добьют под гогот кучки уродцев
Комментарии
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Александр Глущенко
Ты опять вылез ))) Не сссры , да в сссрах народ , как быо ничем , так и оставался ничем , пока сссры не загнулись, не смотря на переписанную Конституцию. Главные слова здесь 👇 "наведение порядка , ответ НА ВНЕШНИЕ угрозы" А это было частное" бордельеро " .
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30 мин.
Александр Глущенко
А за подстрекательство к неповиновению и смене строя , в России есть уголовно-наказуемая статья.
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27 мин.
Александр Глущенко
Президент страны , не обязан и даже не должен с такими пустяками связываться . Для этих дел существует полиция , Росгвардия.
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24 мин.
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