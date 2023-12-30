Россия, которая либо восстанет из пепла обновленной, либо её окончательно добьют под гогот кучки уродцев

Александр Глущенко

Ты опять вылез ))) Не сссры , да в сссрах народ , как быо ничем , так и оставался ничем , пока сссры не загнулись, не смотря на переписанную Конституцию. Главные слова здесь 👇 "наведение порядка , ответ НА ВНЕШНИЕ угрозы" А это было частное" бордельеро " .