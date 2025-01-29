Кража дакийских сокровищ в Нидерландах: подозреваемые родом с северо-запада страны

Во вторник вечером голландская полиция заявила, что у нее есть доказательства, указывающие на то, что несколько подозреваемых в субботнем ограблении, в ходе которого были украдены несколько археологических шедевров из Румынии, являются выходцами из провинции на северо-западе Нидерландов, отмечает AFP.