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«Заметно похудела»: Регина Тодоренко показала фигуру в смелом бикини

«Заметно похудела»: Регина Тодоренко показала фигуру в смелом бикини

Регина Тодоренко всегда тщательно следила за своей фигурой и ежедневно посещала спортзал. Сейчас звезда отдыхает в Эмиратах, где устроила откровенную фотосессию в необычном бикини.

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