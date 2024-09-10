Заметки по массированному огневому удару, нанесённому по Украине 26 августа 2024 года 26 августа 2024 года Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли один из самых массированных огневых ударов (МОУ) по территории Украины с начала проведения специальной военной операции (СВО).