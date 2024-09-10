Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Заметки по массированному огневому удару, нанесённому по Украине 26 августа 2024 года

Заметки по массированному огневому удару, нанесённому по Украине 26 августа 2024 года

Заметки по массированному огневому удару, нанесённому по Украине 26 августа 2024 года 26 августа 2024 года Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли один из самых массированных огневых ударов (МОУ) по территории Украины с начала проведения специальной военной операции (СВО).

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Василий Топчий
Статья правильная.  герасимов не умеет воевать.
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