Виталий Захарченко: Ситуация для ВСУ на фронте тяжелая и стабилизировать ее у Сырского не выходит

Главным событием прошедших дней стал инициированный США телефонный звонов Министру обороны России. В ходе разговора с Белоусовым Ллойд Остин подчеркнул важность сохранения коммуникаций между американскими и российскими военными.
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