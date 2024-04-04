Собянин: Инвесторы построят заводы по программе создания мест приложения труда

Благодаря проектам будет создано более 9 тыс. рабочих мест Еще пять объектов производственного, коммерческого и социального назначения построят в Москве в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.
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