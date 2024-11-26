В Госдуму внесут законопроект об ограничении получения ВНЖ трудовыми мигрантами

Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия — За правду" внесли пакет законопроектов, которыми предлагается запретить получение ВНЖ или гражданства Российской Федерации трудовыми мигрантами, которые привлекаются в рамках организованного набора.
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