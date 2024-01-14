Хайреддин-паша (خير الدين باشا) или Тунуслу Хайреддин-паша — османский государственный деятель черкесского происхождения, великий визирь османского Туниса (1856), автор тунисской конституции (1861) Есть две версии об этническом происхождении Хайреддина-Паши:абхазская и убыхская.
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