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Хайреддин-паша (خير الدين باشا) или Тунуслу Хайреддин-паша — османский государственный деятель черкесского происхождения

Хайреддин-паша (خير الدين باشا) или Тунуслу Хайреддин-паша — османский государственный деятель черкесского происхождения

Хайреддин-паша (خير الدين باشا) или Тунуслу Хайреддин-паша — османский государственный деятель черкесского происхождения, великий визирь османского Туниса (1856), автор тунисской конституции (1861) Есть две версии об этническом происхождении Хайреддина-Паши:абхазская и убыхская.

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