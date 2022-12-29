Аксёнов прокомментировал захват церквей канонической православной церкви на Украине

На Украине у верующих и монахов отбирают храмы Киево-Печерской лавры. В православных церквях и домах духовенства, расположенных на территориях, пока еще подконтрольных киевскому режиму, проходят обыски, против священников возбуждают уголовные дела.
На Украине у верующих и монахов отбирают храмы Киево-Печерской лавры. В православных церквях и домах духовенства, расположенных на территориях, пока еще подконтрольных киевскому режиму, проходят обыски, против священников возбуждают уголовные дела.
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