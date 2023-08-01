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Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил танк Leopard и БМП Bradley ВСУ около Работино

Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил танк Leopard и БМП Bradley ВСУ около Работино

Глава пресс-центра группировки Вооружённых сил РФ «Восток» Олег Чехов поделился информацией о том, что за прошедшие 24 часа российский дрон-камикадзе «Ланцет» успешно ударил по танку Leopard и БПМ Bradley боевиков ВСУ, уничтожив их военную технику.

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