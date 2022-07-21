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Кекер о предстоящем матче с «Кишвардой»: «В играх на выбывание шансы всегда 50 на 50»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер поделился ожиданиями от матча 2-го отборочного раунда Лиги конференций против «Кишварды».

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