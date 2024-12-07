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Кухня и дом

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Удобрение для орхидеи, которое заставит ее зацвести: топ-4 необычных рецептов

Удобрение для орхидеи, которое заставит ее зацвести: топ-4 необычных рецептов

﻿Цветущая в течение всего года орхидея — это мечта многих цветоводов. Привередливо в уходе, добиться этого очень сложно появление цветов и продолжительность их жизни следует подкармливать продукты, которые есть в каждом доме.

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