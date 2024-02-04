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Евродепутат обвинил Евросоюз в финансировании коррумпированного Киева

Евродепутат обвинил Евросоюз в финансировании коррумпированного Киева

Global Look Press/Daniel Kalker/dpa Евросоюз передает Киеву очередной транш в размере 50 миллиардов евро, понимая, что Украина - одна из самых коррумпированных стран Европы, а украинские олигархи могут присваивать средства ЕС.

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