Первое известное видео в ВСУ болгарского 120-мм самоходного миномета "Тунджа" на шасси МТ-ЛБ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Первое известное видео в ВСУ болгарского 120-мм самоходного миномета "Тунджа" на шасси МТ-ЛБ.
Свежие комментарии