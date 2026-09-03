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Daily Storm

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Москва-2040: цифровые двойники, ИИ на дорогах и районы для сообществ

Москва-2040: цифровые двойники, ИИ на дорогах и районы для сообществ

Эксперты прогнозируют появление тематических районов, а также эволюцию офисов во всесезонные экосистемыКакой станет Москва через 15 лет — рассуждают урбанисты, экономисты и технологи.

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