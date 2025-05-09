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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Киф о «Нью-Джерси»: «Мы закончили регулярку на 16-м месте среди 32 команд. Не хотим быть середнячками. Можно рассуждать о травмах, но «Даллас» в плей-офф показал себя без ключевых игроков»

«Девилс» завершили регулярный чемпионат на 3-м месте в Столичном дивизионе и вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв «Каролине» (1-4).

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